تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

حصل اليوم السابع على رابط نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك بعد تسلم الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الخميس، والشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي، وإبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وبحضور الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة.

http://www.azhar.eg/results.html

وكان قد تابع الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة أعمال كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية، ورافقهما الشيخ صالح عبدالله مدير الامتحانات، وإسماعيل أنور مدير أمن المنطقة.

وتم تفقد حجرات التصحيح ومتابعة أعمال الكنترول، والتأكيد على سرعة ودقة رصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه كاملًا من الدرجات، ومراعاة الدقة والشفافية في التصحيح والمراجعة، والحرص على أن يحصل كل طالب وطالبة على حقه من الدرجات، وضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتنظيم أعمال التصحيح الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل حجرات التصحيح.

وكانت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، أعلنت مرور امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد النموذجية، دون شكاوى من مستواها، مؤكدة أنها كانت مطابقة للمناهج المقررة، والتزم الجميع خلالها بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد.

وذكرت فى بيان لها : اختتمت أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية بالمعاهد النموذجية، تحت رعاية الشيخ مصطفى أبوزيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ نشأت الصاوي الوكيل الشرعي للمنطقة، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادتي المستوى الرفيع، والحاسب الآلي.

واختتمت امتحانات الشهادة الابتدائية الفصل الدراسي الأول، حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادتي اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع خاص بالمعاهد النموذجية، كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي: الثقافة الإسلامية، والجبر.

وتفقد الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لجنة معهد سموحة الابتدائي النموذجي، وتضم طلاب معاهد سموحة والشهيد عبدالمنعم رياض ومسجد الفتح، ورافق الشيخ صالح عبدالله، مدير الامتحانات، كما تفقدا كنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية لمتابعة سير العمل بهما.

فيما تفقد الشيخ نشأت الصاوي، الوكيل الشرعي، لجنة معهد بنين الإسكندرية وتضم طلاب معاهد الإسكندرية، ومحمد رجب، وغيط العنب، والإمام الحسين، كما تفقد إبراهيم فاضل، الوكيل الثقافي للمنطقة، لجنة معهد الشهيد وليد وتضم طلاب معاهد الشهيد وليد، ومسجد الصالحين، ولجنة معهد فتيات مكة المكرمة، وتضم طالبات معاهد فتيات مكة المكرمة، وأحمد عرابي، ومحمود شلتوت، وفاطمة الزهراء، وكما تفقد مركزي توزيع أسئلة الشهادتين الابتدائية والإعدادية بإدارة العامرية.

وأضاف البيان الصادر أنه تم خلال الزيارات متابعة سجلات حضور وانصراف الطلاب، والاطمئنان إلى مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، وتفعيل دور الأمن داخل وخارج اللجان، وتوفير المناخ المناسب لأداء الطلاب لامتحانهم، ومنع أي وسيلة للغش، والتشديد على عدم تواجد الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو أي من المشاركين في أعمال الامتحانات، والتأكيد على التزام الجميع بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتزام الطلاب بالزي والمظهر الذي يليق بالطالب الأزهري، وضرورة التواصل مع غرفة العمليات بديوان المنطقة؛ لسرعة حل المشكلات الطارئة.