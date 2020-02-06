تعرف على موعد انتظام الدراسة بجامعة قناة السويس

فريق المحافظات

أعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، أن بعد غد السبت، بدء الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة القناة، موضحه أن الجامعة استعدت جيدًا لانتظام الدراسة منذ الساعات الأولى، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس الالتزام بالجداول الدراسية بدء من اليوم الأول للدراسة.

وأشارت الدكتورة ماجدة هجرس، أن الجامعة استعدت للفصل الدراسي الثاني بحملة توعية ضد فيروس كورونا، موضحة أن الحملة يشارك فيها اتحاد طلاب الجامعة وأساتذة بكلية الطب تشمل ملصقات ومطويات توعية وندوات وفرق مؤهلة من الطلاب تنتشر بين بين زملاءهم للتوعية بالتواصل المباشر.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الكليات أعلنت عن جداولها الدراسية لبدء الفصل الدراسي الثاني والذى يبدأ من بعد غد السبت، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد على الالتزام بتخصيص وقت للأنشطة الطلابية بالجداول الدراسية على مستوى كليات الجامعة، مؤكدًا أن جميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المدن الجامعية استعدت جيدًا لاستقبال طلابها والتى يصل عددهم فى مدينتى الطالبات والطلبة إلى أكثر من ٣٥٠٠ طالب وطالبة، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مضيفًا أن الإدارة العامة لرعاية الشباب استعدت لبدء تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.

من ناحية أخرى، تستعد كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس لبدء الفصل الدراسى الثاني بإنشاء وتجهيز حديقة حيوان لخدمة العملية التعليمية، تحت رعاية الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس.

وقامت الدكتورة داليا منصور، عميد كلية الطب البيطري بتفقد الحديقة للوقوف على آخر الاستعدادات، مؤكدة أن كلية الطب البيطري جامعة القناة أول جامعة بها قسم للحياة البرية علي مستوي الجامعات المصرية.

وقالت "منصور"، إن إقامة هذه الحديقة بهدف تدريب طلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وكمزار للجامعة ولمدن القناة.

وتعد حديقة الحيوان مصغرة تشمل "السلحفاة والطاووس ودجاج الوادي وعصافير الزينة".