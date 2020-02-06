تعرف على أسماء المشاركين فى المسابقة الدولية لـ27 القرآن الكريم

أكدت وزارة الأوقاف، حضور 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و 10 محكمين أجانب بالمسابقة الدولية لـ27 القرآن الكريم التى تنطلق السبت المقبل ، و يترأس وزير الأوقاف أعمال الانعقاد نائبا عن رئيس الوزراء.

وتخاطب الأوقاف المصرية، المجالس الدينية والشئون الإسلامية، والإدارات الدينية حول العالم وخاصة أفريقيا لحضور الفعاليات، حيث يتوقع زيادة عدد الدول 10 دول عن العام الماضى، حيث تمنح الأوقاف الفائزين، جوائز إجمالى قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعا خاصا.



وخصصت الأوقاف -حسب تصريح متحدثها الرسمى د. أحمد القاضى- 150 ألف جنيه كمكافأة خاصة للفائز الأول من قارة أفريقيا، و130 ألف جنيه للفائز الثانى فى الفرع الأفريقى، مضيفا هذه باقة حب لاسم أفريقيا القارة الأم وتقديرا لمتسابقيها والدول المشاركة، بينما الفائز الأول فى الفرع العام 100 ألف جنيه.

وأضاف القاضى، لـ"اليوم السابع"، أن مصر تتأهب لمحفل دولى تستقبل فيه حفظة كتاب الله، ورموز مستقبليه يحملون أمانة كتاب الله جميعهم وجميع دولهم لها مكانة خاصة واستقبال بروتوكولى بإشرف وزير الأوقاف وحضور قيادات الوزارة تقديرا لإخوانا وخدام كتاب الله.

وأشاد القاضى، بالمشاركة الدولية والعربية والأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الشقيقة والصديقة تقابل الأمر بحفاوة ومشاركة وحرص حيث ترسل روسيا 11 حافظ لكتاب الله ومحكم مشهود له نتشرف بمشاركته، قائلا: "أهل القرآن إخوه وأصحاب مكان على المأدبة المصرية التى خرجت عمالقة التلاوة وتعمل على استمرار هذا العطاء فى مصر وكافة دول العالم، حيث إن مصر تقف على ثغر الإسلام لنشر الوسطية ومحاربة التطرف".

أكدت وزارة الأوقاف، حضور 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و 10 محكمين أجانب بالمسابقة الدولية لـ27 القرآن الكريم التى تنطلق السبت المقبل .



و يبدأ دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم شيخ الإقراء العالم عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله بمشاركة أسرته، ورعاية رئيس الجمهورية من يوم السبت المقبل 8 لـ13 فبراير 2020، ويجرى تكريم المتسابقين من قبل رئيس الجمهورية فى ليلة القدر، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين.



ويباشر عملية التحكيم 10 محكمين أجانب من دول عربية وإسلامية وعدد من رموز العمل الإسلامى والمجتمعات المسلمة بأوربا والسعودية والإمارات، وفرنسا والسويد، يحضرون الفعاليات، بمشاركة شيوخ إقراء مصر، من مشيخة المقارئ المصرية ونقابة قراء مصر التابعين لوزارة الأوقاف، حيث أكد الحضور 75 متسابقًا، وتجرى مراسلات عبر وزارة الخارجية لتعزيز التعاون والحضور الدولى بشكل كبير مع الدول الصديقة والراغبة فى توسيع مساحته فى منتديات القاهرة والعمل الوسطى.

واتاحت الاوقاف الفرصة من جانب آخر للموفدين الموجدين للدراسة بالقاهرة، فاز منهم 12 وفدًا، يشارك منهم 8 متسابقين بشكل مباشر دون ترشيح من جهة أخرى، منهم 4 أفارقة.



وتتصدر أفريقيا وروسيا المنافسة بشراسة، وحرية كاملة فى ترشيح العدد الذى تطلبه بالمسابقة، حيث رشحت روسيا 11 متسابقا بتنسيق مع وزير الأوقاف الذى يتواصل مع الروس والأفارقة، كما تحضر وتشارك دول مالى والنيجر ونيجيريا وكودفوار، و بور كينا فاسو، والسنغال متسابقين للمشاركة بقوة.







قررت وزارة الأوقاف المصرية، إطلاق اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد (رحمه الله) على المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التى تنعقد فبراير المقبل 2020م، ويشرف الفائزون فيها بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى احتفالات الوزارة بليلة القدر، تقديرًا لمكانة قرائنا الكبار وما قدموه من خدمة لكتاب الله عز وجل.



وتطلق الوزارة مسابقتها الدولية الـ27 بجوائز إجمالى قيمتها مليون و 200 ألف جنيه، بزيادة 180 ألف جنيه عن العام الماضى، وتخصيص فرعً خاصًا لحفظة القرآن الكريم من قارة إفريقيا، أعلنت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم فى نسختها الجديدة فى 5 أفرع، وخصصت لأفريقيا فرعًا خاصًا.



وخصصت الأوقاف، فرعًا خاصا لحفظة القرآن الكريم من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وقررت وزارة الأوقاف تخصيص جائزتين: الأولى قدرها (150) ألف جنيه، والثانية (130) ألف جنيه لهذا الفرع، وذلك بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، على أن تكون المشاركة من خارج جمهورية مصر العربية عبر الدعوات الرسمية التى ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، وتم تخصيص جوائز الفرع الأول فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسى العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة (للجنسين حتى سن الأربعين عامًا ) والفرع الثانى فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا)، والفرع الثالث فى حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الأفريقية.



كما خصصت الأوقاف للفرع الرابع فى حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة ( للجنسين تحت 12سنة )، وذلك فى الفترة من 8 فبراير2020م حتى 13 فبراير2020م، وذلك بجوائز إجمالى قيمتها مليون وخمسون ألف جنيه، وحددتها الوزارة على النحو التالى، الفرع الأول، الفائز الأول 180 ألف جنيه والفائز الثانى 140 ألف جنيه، الفرع الثانى والفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثانى 130 ألف جنيه، الفرع الثالث والفائز الأول 150 ألف جنيه، والفائز الثانى 130 ألف جنيه والفرع الرابع والفائز الأول 120 ألف جنيه والفائز الثانى 100 ألف جنيه . وحددت الاوقاف، جائزة استثنائية قدرها ”مائة ألف جنيه” لأفضل مركز ثالث، حيث إن تكريم المتسابقين يكون من قبل رئيس الجمهورية فى احتفالية مصر بليلة القدر بحضور دولى ومحلى كبير، وتتضمن المسابقة التى تعقد على ضفاف النيل برامج سياحية وترفيهية ومزارات دينية وسياحية للضيوف لمطالعة معالم القاهرة التاريخية بصحبة وزير الأوقاف وقيادات الوزارة، ومنحهم مطبوعات وكتب.

