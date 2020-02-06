تضامن الأقصر تعلن نجاح معرض "ديارنا" فى جذب 18 ألف مواطن

الأقصر – أحمد مرعى

تختتم بمحافظة الأقصر، فعاليات "معرض ديارنا" للأسر المنتجة المقام بساحة ميدان أبو الحجاج الأقصرى وسط المدينة بعد غد السبت، والذى استمر قرابة الشهر بعد افتتاحه بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، والذى أقيم بمشاركة 40 عارض بـ40 باكية يمثلون محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم وسيناء وأسيوط والأقصر وقنا وأسوان والوادى الجديد، والذى يضم منتجات مصرية متنوعة تخدم المجتمع وتقدم بأسعار منافسة تماماً لكافة أطياف الشعب الأقصرى.

وفى هذا الصدد يقول محمود فاروق وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، إن المعرض شهد إقبالا مميزاً من أهالى مدن وقرى الأقصر على مدار فترة إقامته، والذى يحتوى على منتجات يدوية بخامات مصرية 100%، مثل الخزف والفخار والألباستر والخيش ومشغولات نحاسية وسجاد وكليم وزجاج وحرير، مؤكداً أن جميع المنتجات من شغل هذه الأسر فى منازلهم، والغرض من المعرض تشجيع الأسر على تسويق منتجاتهم من قبل وزارة التضامن الإجتماعى، حيث يشارك فى دعم المعرض وجذب الأهالة إليه رجال مديرية التضامن وممثلى الإدارة العامة للأسر المنتجة بالوزارة، وإدارة الأسر المنتجة والمعارض بالمديرية.

وأضاف وكيل تضامن الأقصر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه خلال الفترة الماضية نجح المعرض فى تحقيق مبيعات مميزة والتى قدرت بحوالى 254 ألف جنيه، ويستمر بمدينة الأقصر لمدة 48 ساعة، حيث تردد على المعرض منذ افتتاحه حوالى 18 ألف زائر ومتوقع أن يصل الرقم لأكثر من 20 ألف زائر حتى نهايته وختام يوم السبت المقبل، مشدداً على أن المعرض يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور بصورة يومية من الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى الساعة 11 مساءاً، وتتنوع المنتجات بين الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه والصدف ومكملات الديكور بأنواعها، وتتميز كل هذه المنتجات بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً.

جدير بالذكر أن المعرض مقام بساحة سيدى أبو الحجاج بالأقصر على مساحة 600 متر مربع ويضم منتجات 50 عارضًا من جمعيات الأسر المنتجة يمثلون محافظات مختلفة بالإضافة إلى عارضين تابعين لجهاز تنمية المشروعات، وتعد معارض ديارنا أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة والتى تساهم بها الوزارة فى إطار تشجيع الوزارة للجمعيات والأسر المنتجة على المشاركة، وتعظيم العائد التنموى من مشروعاتهم والترويج لها طوال العام من خلال تنظيم معارض فى مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق الاستدامة.