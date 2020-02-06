ترامب يهاجم بيلوسى ورومنى خلال إفطار يوم الصلاة الأمريكى

رويترز

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى والسناتور ميت رومنى الجمهورى الوحيد فى مجلس الشيوخ الذى صوت لإدانته فى محاكمته، متهما إياهما بالتخفى وراء معتقداتهما بشكل منافق.

وقال خلال مراسم إفطار يوم الصلاة الوطنى وهو حدث سنوى يشارك فيه الحزبان "لا أحب الناس الذين يستغلون معتقداتهم ذريعة للقيام بما يعلمون أنه خطأ. كما لا أحب الناس الذين يقولون.. أنا أُصلّى من أجلك.. بينما تعلم أن هذا غير صحيح".

واشتدت حدة المعركة، بين دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، والسيناتور الجمهورى ميت رومنى، إذ وصفه ترامب بأنه جاسوس ديمقراطى، وقام ترامب بإعادة تغريد فيديو يصف ميت رومني بأنه "عميل سرى للديمقراطيين" بعد مخالفته لموقف الحزب الجمهورى في التصويت على إدانة ترامب، إذ صوت إدانة الرئيس، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشر ترامب الفيديو بعد عدة ساعات من تبرئته في محاكمة بقيادة الجمهوريين، وفي الفيديو اتهم ترامب رومني بأنه جاسوس ديمقراطي.

كما وصفه بأنه "عميل سري للديمقراطيين"، وأشار ترامب، في تغريدة منفصلة، إلى رومني بأنه "مرشح رئاسي فاشل".

هذا وانشق السناتور الجمهورى ميت رومنى عن حزبه ، وأعلن أنه صوت لإدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى المحاكمة التى يجريها مجلس الشيوخ لترامب.