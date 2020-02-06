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ترامب: قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:42 م
ترامب: قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا ترامب
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن قرار مجلس الشيوخ بإسقاط قضية العزل انتصار كبير لنا، مضيفًا: "محاولة عزلي عار ولو خسرنا القضية لانهارت الأسواق".

وأضاف خلال كلمته التى أذاعتها قناة العربية بمناسبة تبرئته في قضية العزل: "الديمقراطيون كانوا يدركون منذ اليوم الأول أننا أبرياء ولكنهم استمروا، لافتًا إلى أن مرشحي الرئاسة يتحدثون عنه بسوء ويحاولون الإطاحة به"

وذكر الرئيس الأمريكي، أن ما جرى معه من خلال محاولة عزله هو غش وأكاذيب ويتمنى ألا يحدث ذلك لأي رئيس بعده، مردفًا: "محاكمتي كانت سياسية ولم تكن عادلة".

وكانت تبرئة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمتي "إساءة استغلال السلطة"، و"عرقلة عمل الكونجرس" في مجلس الشيوخ، لاقت صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعى، وكان الرئيس نفسه من أوائل المتفاعلين.

ونشر ترامب مقطع فيديو مازحًا إذ يشير إلى أنه سيخوض سباق الانتخابات الرئاسية لمدد غير محدودة: "وكتب الرئيس في تغريدة أنه سيصدر بيانا رسميا من البيت الأبيض اليوم، الخميس بشأن قرار مجلس الشيوخ بشأن "حيلة"، الإقالة.

ومن جانبه أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض فى أعقاب قرار المجلس جاء فيه: "اليوم انتهت محاولة الإقالة المزيفة التى صاغها الديمقراطيون بالتبرئة الكاملة للرئيس دونالد ترامب.. لقد كنا نقول طوال الوقت، هو ليس مذنبًا"، صوت مجلس الشيوخ لصالح رفض مواد المساءلة التي لا أساس لها من الصحة، ولم يصوت سوى المعارضين السياسيين للرئيس- وجميعهم ديمقراطيون، ومرشح جمهورى فاشل واحد (ميت رومني) لمادتي المساءلة".

 

 


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