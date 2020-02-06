ترامب: سأدلى ببيان غدا لمناقشة انتصار بلادنا على خدعة الإقالة

كتب هيثم سلامة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن سيدلى بيان غدا من البيت الأبيض، لمناقشة انتصار الولايات المتحدة الأمريكية على خدعة الإقالة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر:"سوف أدلى ببيان عام غدا في الساعة 12 مساء من البيت الأبيض لمناقشة انتصار بلادنا على خدعة الإقالة".



الرئيس الامريكى دونالد ترامب الرئيس الامريكى دونالد ترامب

فى أول رد فعل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد تبرئه أمام مجلس الشيوخ الأمريكى نهائيا فى تهمتى إساءة استغلال مهام منصبه، وعرقلة عمل الكونجرس، نشر ترامب عبر تويتر، "فيديو" يوحى بأنه سوف يبقى فى منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأبد، حيث ظهر ترامب وكأنه الفائز فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة نوفمبر القادم، وكذا انتخابات 2024، وانتخابات 2028، وانتخابات 2032 ، وما بعدها، ومازال العداد مستمرا، وانتهى بجملة (4eva).

يشار إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي، برأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تهمة إساءة استخدام مهام منصبه بأغلبية 52 صوتا مقابل 48، ليكون أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة يفلت من جلسة العزل.

ويعقد الكونجرس الأمريكي جلسة نهائية، من أجل التصويت الأخير على قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتورطه في حصوله على دعم روسي للوصول إلى منصب الرئيس في الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ضغطه على الرئيس الأوكراني من أجل التحقيق مع منافسه في الانتخابات.

وقالت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكى لزملائها النواب الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب، لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليلة الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

وأوضحت بيلوسى، أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى.