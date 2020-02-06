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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط القطاعات القيادية

الخميس، 06 فبراير 2020 10:29 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط القطاعات القيادية بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 11.11 نقطة ليصل إلى مستوى 8083.25 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1% خاسرا 72.37 نقطة ليصل إلى مستوى 7157.64 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 43.3 مليون سهم بقيمة 971 مليون ريال، وارتفعت أسهم 75 شركة، فيما تراجعت 90 شركة.
 
وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.42%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاعى الصناديق العقارية المتداولة والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.33%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.35%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.29%.
 
وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.27%، ثم أسواق للمزرعة بنسبة 3.16%، ثم الجوف بنسبة 3.15%، فيما جاء سهم "السعودى الفرنسى" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.76%، ثم الوطنية للتعليم بنسبة 4.47%، ثم زين السعودية بنسبة 3.61%. 
 
وفى سياق آخر أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات، أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غيـر العادية للشركة،خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 01 مارس) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات.

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