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الخميس، 06 فبراير 2020 03:06 م
خالد صلاح
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تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو

الخميس، 06 فبراير 2020 02:04 م
تراجع الطلبيات الصناعية الألمانية بفعل ضعف طلب منطقة اليورو منطقة اليورو
رويترز

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أظهرت بيانات اليوم الخميس انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في ديسمبر بفعل ضعف الطلب من دول أخرى في منطقة اليورو، مما يشير إلى أن تراجع التصنيع سيواصل كبح النمو الكلي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال مكتب الإحصاءات إن عقود شراء السلع المصنعة في ألمانيا تراجعت بنسبة 2.1 % عن الشهر السابق، وكان هذا أكبر تراجع منذ فبراير ومقارنة مع متوسط توقعات لرويترز بزيادة قدرها 0.6%.

وتم تعديل قراءة نوفمبر بالرفع إلى نزول بنسبة 0.8% من تراجع أُعلن سابقا بنسبة 1.3%.

وقالت وزارة الاقتصاد في تعليق على الأرقام إن تقلبات شديدة في الطلب الأجنبي على معدات النقل الكبيرة تشكل نحو ثلث تراجع الطلب في ديسمبر.

وأضافت "في المجمل، تظل التوقعات للاقتصاد الصناعي منخفضة".

ويعاني المصنعون المعتمدون على التصدير في ألمانيا من تراجع الطلب من الخارج وأيضا من ضبابية تكتنف النشاط مرتبطة بنزاعات تجارية وقرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.


منطقة اليورو

وزاره الاقتصاد

أوروبا

الاتحاد الاوروبى

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