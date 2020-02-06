تدريب 22 طالباً هنديا على إنتاج المشروعات الإعلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفد طلابى من جامعة مومباى الهندية يزور حالياً جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك للتدريب داخل كلية الإعلام بالجامعة على كافة الأشكال الإعلامية والصحفية تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء الجامعة فى اطار التعاون "المصرى – الهندى" فى المجالات العلمية المختلفة.

وقد استقبل الوفد الطلابى كل من الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور مختار الظواهرى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام والدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة.

وصرح الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الكلية قامت بتدريب طلاب الوفد الهندى على كيفية إنتاج المشروعات الإعلامية الناجحة حيث تتيح كلية الاعلام بالجامعة التدريب لطلاب الجامعات الاخرى وذلك فى اطار الحوص على الارتقاء بالتدريب العملى وتطويره مشيراً الى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تكاد تكون الجامعة الخاصة الوحيدة التى تتيح لطلابها كورسات تدريب مهارى خارج العملية التعليمية والتدريبية النظامية وبشكل مجانى كما أنها تتعاون دوليا فى مجال التدريب العملى لطلاب الجامعات الأجنبية.

من ناحية أخرى قالت الدكتور ياسمين الكاشف إن زيادة الوفد الطلابى الهندى لجامعة مصر تستمر لمدة أربعة أيام، يتم خلالها القيام بتصوير معالم مصر الأثرية لتنفيذ مشروعات ضمن خطة التدريب للطلاب وهذه المشروعات التى ينتجها الطلاب عن معالم مصر الأثرية، سيتم عرضها يوم الاحد المقبل على لجنة من كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وأعلنت أنه من المقرر أن يحصل الطالب بعد انتهاء فترة التدريب وإنجاز مشروع الترويج السياحى لمعالم مصر على شهادة مختومة ومعتمدة من عميد كلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.











































