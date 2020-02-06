تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

الإسكندرية جاكلين منير

حذر تقرير صادر من معهد بحوث الموارد المائية، احتمالات سقوط أمطار بكثافة خفيفة إلى متوسطة بدءاً من الساعات الأولى من يوم الجمعة القادم طبقاً لنتائج استقراء الخرائط وتوقعات بحالة عدم الاستقرار ونشاط حركة الرياح تصل سرعتها أحياناً إلى 34 كم/ساعة، فى حين أشار التقرير الى عدم وجود احتمال لهطول الأمطار غدا، أو هطول أمطار خفيفة فقط على السواحل الشمالية، وطالب المعهد الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.



من جانبها وضعت شركة الصرف الصحى، خطة لتمركز سيارات الشفط وسيارات السيول، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار، كما قامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة، كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهى 165 بيارة.



ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصبًا لمياه الأمطار على الكورنيش وتجربتها، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكبارى وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.



وفيما يتعلق بالمشروعات التى تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة، وكذا إنشاء فرعين أسفل كوبرى.



وأضافت الشركة، أنه جرى إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطرى بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى، كما جرى حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبرى الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.