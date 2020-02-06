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تجديد حبس عاطل متهم بتزوير العملات والمستندات فى كرداسة

الخميس، 06 فبراير 2020 12:43 م
تجديد حبس عاطل متهم بتزوير العملات والمستندات فى كرداسة تزوير العملات-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بتزوير العملات الورقية، والمستندات الرسمية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم أنه استأجر شقة بكرداسة لممارسة نشاطه بها، حيث يستقبل عملاؤه بها لبيع العملات والمستندات المزيفة لهم.
 
أضاف المتهم أنه يستخدم جهاز كمبيوتر، وطباعة فى تزوير العملات الورقية المحلية، بالإضافة إلى مستندات وأوراق رسمية، وبيعها لمن تحول الموانع القانونية حصولهم عليها بطريقة شرعية.
 
وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام "عاطل" مُقيم بمنطقة الهرم، مطلوب التنفيذ عليه فى 16 قضية "شيك بدون رصيد، نصب تبديد"، بتقليد عملات محلية، وتزوير مُحررات رسمية متخذاً من شقة بكرداسة بالجيزة مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وعثر بحوزته على (جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوى على صور لعملات مالية ورقية "فئات مختلفة" - توكيلات خاصة منسوب صدورها لأحد مكاتب الشهر العقارى بالجيزة - وكشوف إفراج جمركى لمركبات "توك توك" منسوب صدورها لمصلحة الجمارك "جميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية" - طباعة ألوان - مبلغ 450 ألف جنيه فئات مالية مختلفة "مُقلدة" - مبلغ 500 ألف جنيه مُقلدة عبارة عن 5 رزم أوراق ملونة مطبوع عليها أوراق مالية فئات مختلفة "مُعدة للتقطيع"، 5 بكرات فضى اللون "شريط علامة مائية " – 50 شريط رابط رزم مالية منسوب لأحد البنوك – 25 رزمة أوراق ملونة معدة للطباعة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تقليد العملات المحلية لترويجها وبيعها مقابل مبلغ 120 جنيه عن كل ألف جنيه مُقلدة وتزوير المُحررات الرسمية وبيعها لعملائه فى مقابل مادى، وحرر محضر بالواقعة، وبمواجهة المتهم اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
 
 

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