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تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج المخدرات فى المرج 15 يوما

الخميس، 06 فبراير 2020 11:37 م
تجديد حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج المخدرات فى المرج 15 يوما الهيروين-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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قرر قاضى المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول للنيابات، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة  والاتجار بها قبل ترويجها على عملائه فى المنطقة.
 
وكانت النيابة أمرت بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيماوى، للمواد المخدرة، التى تم ضبطها بحوزة عاطل، أثناء ترويجه لها على عملائه فى دائرة قسم المرج.
 
 
البداية أثناء تفقد قوة أمنية من قسم شرطة المرج، الحالة الأمنية بالشارع، اشتبه رجال الأمن فى عاطل، وباستيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على 300 قرص مخدر ترامادول، وهاتف محمول، ومبالغ مالية.
 
وبسؤاله، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي.
 
ومن جانب آخر كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط مسجل خطر، عثر بحوزته  كمية كبيرة من المواد المخدرة مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائهما، بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، معلومات تفيد بقيام عاطل " مسجل خطر " بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك من خلال ترويجه وتوزيعه للمواد المخدرة على عملائه فى المنطقة، وبعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم متلبس.
 
وبإعداد الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط مسجل خطر المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة مخدر الهيروين، حيث عثر بحوزتها على كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 300 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالى، هاتف محمول، بقصد الاتجار.
 
تم اقتياده لقسم شرطة حدائق القبة، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبله، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق، وامرت بحبسه على ذمة التحقيقات، كما امرت بسرعة إرسال وورود تقرير المعمل الكميائى حول الأقراص المخدرة المضبوطة.
 

 

 

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