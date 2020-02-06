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تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:38 ص
تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى تركيب الملصق الالكترونى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تكمن أهمية تركيب الملصق الإلكترونى بالسيارات فى تتبع المركبات حال تعرضها للسرقة وتحديد المكان الجغرافى لتواجدها، فضلاً عن تحديد أماكن الزحام ورصدها.

وتمهيداً لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق، من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق .

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص.

وشددت الوزارة على المواطنين من مالكى السيارات والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) بأهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام)، وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح، الوادى الجديد، أسيوط، أسوان، بنى سويف، القليوبية، دمياط، الأقصر.

يأتى ذلك تمهيداً لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة، وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونى.

 


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