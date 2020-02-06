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تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لجلسة 2 أبريل

الخميس، 06 فبراير 2020 02:22 م
تأجيل دعوى تطالب بإلغاء نجاح طالبة كويتية بجامعة القاهرة لجلسة 2 أبريل مجلس الدولة - ارشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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قررت هيئة المفوضين للدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل قضية إلغاء نجاح طالبة كويتية في جامعة القاهرة راسبة في 7 مواد دراسية، لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع.
 
واختصمت الدعوى التي تقدم بها المحامي محمد حامد سالم، والتي حملت رقم 28148 لسنة 73 ق، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس جامعة القاهرة بصفته، وعميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة بصفتيهما، والطالبة "ق.س.".
 
 
وذكرت الدعوى، أن المطعون ضدها الخامسة وافدة من دولة الكويت الشقيقة للدراسة في مصر، ومقيدة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، ودخلت امتحانات الفرقة الأولى بالكلية للعام الدراسي2017/2018، وتم إعلان نتيجتها لدور مايو 2018 برسوبها في سبعة مواد دراسية، حيث رسبت في 4 مواد وهم مادة النحو والأدب في العصر الجاهلي، ومادة البلاغة العربية، ومادة علم اللغة، وتغيبت في 3 مواد وهم مادة تصريف الأفعال، ومادة النقد الأدبي القديم، ومادة السيرة النبوية، وتاريخ الراشدين.
 
وتابعت الدعوى، أن الطاعن فوجئ بأن عميد كلية دار العلوم قرر دخول الطالبة الكويتية امتحانات دور سبتمبر بالمخالفة للقانون وللائحة سير الامتحانات بالكلية والمخصص لطلاب الفرقة الرابعة فقط، وتم تغيير نتيجة دور مايو سالفة البيان، وإعلان نتيجة الطالبة الكويتية كناجحة بمادتين في دور سبتمبر بالمخالفة للقانون بتاريخ 16/10/2018، وتم نقلها إلى الفرقة الثانية للعام الدراسي 2018/2019 دون وجه حق وفي مخالفة صريحة للقانون وللائحة سير الإمتحانات بالكلية.
 
 
 
 

مجلس الدولة

القضاء الادارى

رسوب طالبة كويتية

الغاء نجاح

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