بيل جيتس يتبرع بـ100 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

كتبت مريم بدر الدين

أعلن الملياردير الأمريكي الشهير بيل جيتس التبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمكافحة وباء فيروس كورونا ، والذي أودى بحياة 560 شخصاً حتى الآن، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في تعزيز جهود الكشف والعزل والعلاج ، وتطوير اللقاحات.

وسيتم تخصيص 20 مليون دولار من هذه الأموال للوكالات الحكومية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية والمركز الأمريكية لمكافحة الأمراض، واللجنة الوطنية للصحة الصينية والمركز الصيني لمكافحة الأمراض، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما سيتم تخصيص 60 مليون دولار لتسريع اكتشاف وتطوير واختبار اللقاحات اللازمة لعلاج الفيروس، وتقديم 20 مليون دولار إلى دول في أفريقيا وجنوب آسيا التي تضررت بشكل خاص من تفشي الأمراض الأخرى.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة حيتس إنه يجب على المنظمات والحكومات والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية العمل سويًا لإبطاء وتيرة تفشي المرض، ومساعدة البلدان على حماية مواطنيها منه، وتسريع عملية تطوير العلاج اللازم للسيطرة عليه.

و أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.