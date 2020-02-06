بيلوسى: "أصلى بقوة" من أجل ترامب لأنه "ضل عن الطريق"

واشنطن (رويترز)

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، اليوم الخميس، إنها تصلى بقوة من أجل الرئيس دونالد ترامب لأنه "ضل عن الطريق" فيما يتعلق بالدستور الأمريكى والقيم الأمريكية.

وقالت بيلوسى مجددا إنها تصلى من أجل ترامب، بعد ساعات من قول ترامب خلال مراسم إفطار الصلاة إنه "لا يحب الناس الذين يقولون .. أصلى من أجلك.. بينما يعلمون أن ذلك غير صحيح".

قالت نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى لزملائها النواب الديمقراطيين اليوم الأربعاء إنها لم تكن تنوى تمزيق خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب لكنها قررت ذلك عندما لم تجد فيها صفحة "لا تضم كذبة".

ومزقت بيلوسى نسخة مطبوعة من خطاب ترامب ليل الثلاثاء بعد ثوان من انتهاء الرئيس الجمهورى من إلقائه. وقال معاونون ديمقراطيون إنها استُقبلت بحفاوة بالغة من المشرعين الديمقراطيين فى تجمع انتخابى لهم اليوم الأربعاء.

وقالت بيلوسي، حسبما ذكر معاون سجّل ملاحظات أثناء التجمع الذى كان مغلقا، "الليلة الماضية رأينا رئيس الولايات المتحدة يمزق الحقيقة أمامنا. يمزق الحقيقة".

وأوضحت بيلوسى أن ترامب كذب بتأكيد أنه سيحمى تغطية التأمين الصحى للمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالفعل بينما تدعم إدارته دعوى قضائية تسعى لإلغاء قانون يحمى هؤلاء المرضى، وأضافت، وفقا للمعاون، "حاولت العثور على صفحة واحدة لا تحوى كذبة".

وبينما كانت تنظر فى النص المكتوب للخطاب ترامب قالت للمشرعين، حسبما قال المعاون الذى اشترط عدم ذكر اسمه، "عندما بلغت ربعها، فكرت، أتعلمون.. إنه يبيع مشروع قانون سلع مثل بائع زيت ثعابين. لا يمكننا السماح بذلك...لذا ... بدأت فى جمع أوراقى بطريقة تجعلها قابلة للتمزق".