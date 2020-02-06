سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 10:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بوركينافاسو تحدد شهر نوفمبر القادم موعدا للانتخابات الرئاسية

الخميس، 06 فبراير 2020 09:52 م
بوركينافاسو تحدد شهر نوفمبر القادم موعدا للانتخابات الرئاسية أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت حكومة بوركينافاسو شهر نوفمبر القادم، موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، قال وزير الإدارة الترابية البوركيني سيميون ساوادوغو إن الموعد الانتخابي المعلن وهو 22 من شهر نوفمبر 2020 ينسجم مع الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات يجب أن تنظم 21 يومًا على الأقل، قبل انتهاء الولاية الرئاسية.

وأضاف أن موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي يراعي الآجال الزمنية للطعون في النتائج، وتنصيب الرئيس المنتخب في الأجل القانوني.

وينتظر أن يتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، إضافة لآخرين بعضهم مقرب من الرئيس السابق بليز كومباوري، بينهم الوزير الأول السابق كادري ديزيري ويدراووغو، وغيلبير نوويل ويدراووغو.

وكان غيلبير قد تقدم لانتخابات 2015 الرئاسية، غير أن ترشحه رُفض، بسبب إصدار قانون يحظر ترشح المقربين من كومباوري وإضافة لكابوري وديزيري وغيلبير، أعلن طاهيرو باري وهو وزير سابق استقال من أولى حكومات الرئيس الحالي، قد أعلن ترشحه للرئاسة.


رئاسه بوركينافاسو

انتخابات

انتخابات بوركينافاسو

اخبار بوركينافاسو

رئيس بوركينافاسو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة