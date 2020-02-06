سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بورسعيد تبدأ حصر جميع أسواق تمهيدا لتطوير مستوى خدماتها

الخميس، 06 فبراير 2020 05:39 م
بورسعيد تبدأ حصر جميع أسواق تمهيدا لتطوير مستوى خدماتها جانب من الاجتماع
بورسعيد محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات لتتواكب مع المشروعات التنموية والقومية التى تتم على أرض المحافظة.

عقدت اليوم اللجنة المشكلة لحصر جميع الأسواق المختلفة بالمحافظة، اجتماعا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واعضاء اللجنة.

حيث تم استعراض جميع الأسواق بالمحافظة وتحديد الأولويات لبدء أعمال تطويرها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين .

وفى سياق آخر أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد بحى العرب، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن .

وخلال جولته، قام المحافظ بتجربة الشاشة الإلكترونية الجديدة بسوق السمك الخاصة بتلقى مشكلات المواطنين، وكذلك المرور على محلات السوق والتعرف على الأسعار للأنواع المختلفة للأسماك .

والتقى المحافظ خلال جولته، بالمواطنين الموجودة داخل السوق، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات، وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز، متمنين أن يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وأضاف أنه سيتم العمل حاليا فى إنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك، وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة.

 


بورسعيد

محافظ بورسعيد

أسواق بورسعيد

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة