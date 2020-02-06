بورسعيد تبدأ حصر جميع أسواق تمهيدا لتطوير مستوى خدماتها

بورسعيد محمد فرج

فى إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات لتتواكب مع المشروعات التنموية والقومية التى تتم على أرض المحافظة.

عقدت اليوم اللجنة المشكلة لحصر جميع الأسواق المختلفة بالمحافظة، اجتماعا بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد واعضاء اللجنة.

حيث تم استعراض جميع الأسواق بالمحافظة وتحديد الأولويات لبدء أعمال تطويرها لتقديم خدمة متميزة للمواطنين .

وفى سياق آخر أجرى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، جولة ميدانية داخل سوق الأسماك الجديد بحى العرب، للتعرف على سير العمل داخل السوق ومستوى تقديم الخدمة للمواطن .

وخلال جولته، قام المحافظ بتجربة الشاشة الإلكترونية الجديدة بسوق السمك الخاصة بتلقى مشكلات المواطنين، وكذلك المرور على محلات السوق والتعرف على الأسعار للأنواع المختلفة للأسماك .

والتقى المحافظ خلال جولته، بالمواطنين الموجودة داخل السوق، وحرص على الاستماع لآرائهم عن تجربة السوق الحضارية المتميزة على أرض بورسعيد، وأشاد المواطنين المتواجدين بالمستوى الحضارى لسوق الأسماك الذى يتناسب مع طبيعة بورسعيد الساحلية ويعكس صورة حضارية للمحافظة فى كافة المجالات، وكذلك التقى بمواطنين من المحافظات المجاورة لبورسعيد والذين أكدوا على سعادتهم بتواجدهم فى سوق الاسماك ببورسعيد المتميز، متمنين أن يتم تطبيق هذه التجربة فى محافظتهم .

وأكد محافظ بورسعيد أن سوق الأسماك الجديد يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الخدمية المقامة على أعلى مستوى فى المحافظة تزامنا مع تحقيق التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وأضاف أنه سيتم العمل حاليا فى إنشاء سوق الخضروات والفاكهة الجديد المقابل لسوق الأسماك، وذلك فى إطار تحقيق الارتقاء بالمشروعات الخدمية التى تمس الجماهير بما يوفر لهم كافة سبل الراحة.