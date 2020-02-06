بوتين يقيل 4 جنرالات ويجرى عددا من التعديلات فى أجهزة الأمن الروسية

وأضاف - مخاطبا السفير العراقي الجديد لدى (موسكو) - أن روسيا والعراق اكتسبتا خبرة قوية بالتعاون " المشترك " في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع الوقود والطاقة، مشيرا إلى أن (موسكو ) دعمت باستمرار الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وسلامتها الإقليمية، وتساعد في حل قضاياه الأمنية، وأضاف أنه يتعين أن يتحقق الاستقرار السياسى "الداخلى" في العراق من خلال حوار وطني واسع قائم على مصالح الجميع .

وفى سياق آخر، أكد الرئيس الروسي ، استعداد بلاده لحوار هادف مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجى، وقضية الإرهاب، قائلا: "إن السلام والأمن على هذا الكوكب يعتمدان إلى حد كبير على حالة العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة واستقرارهما وإمكانية التنبؤ بهما".

وأعرب عن الاقتناع بأن هذه العلاقات يجب أن تستند إلى مبادئ المساواة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما.

من جانب أخر دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون لزيارة موسكو؛ لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.