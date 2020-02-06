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بسبب كورونا..مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتقديم مساعدات إنسانية للصين

الخميس، 06 فبراير 2020 05:25 م
بسبب كورونا..مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بتقديم مساعدات إنسانية للصين الملك سلمان
كتب كامل كامل

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ اتصالاً هاتفيًا اليوم، بالرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

ووحسب وكالة الأنباء السعودية  "واس" أعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركة الشعب الصيني الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشي فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيرًا  إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية في التعامل مع آثار هذا الفيروس

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم في تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته أكد الرئيس الصيني أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبرًا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذي يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

أكدت المديرية العامة للجوازات أنه وفى إطار تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة لدى المملكة العربية السعودية للوقاية من فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين إلى جمهورية الصين الشعبية.

 لفتت "الجوازات" إلى أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف ذلك من المواطنين ، وفي حال ثبوت مخالفة أحد الإخوة المقيمين لتعليق السفر للصين، فلن يسمح له بالعودة للمملكة.

وكانت قد وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

الصين

الملك سلمان

السعودية

فيروس كورونا

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