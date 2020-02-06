سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول تعاون بين الإسكندرية والجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية"

الخميس، 06 فبراير 2020 05:46 م
بروتوكول تعاون بين الإسكندرية والجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية" توقيع البروتوكول
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة الإسكندرية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بعد التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر، للمساعدة فى تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية، وتطبيق مفردات الهوية المصرية، والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق ببرنامج التعاون المشترك لكل نشاط أو برنامج مشترك في مجالات التطوير، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمتخصصين من الجامعة.

 

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، إلى أن البروتوكول ينص على مساعدة ودعم الجامعة الألمانية بالقاهرة، لمحافظة الإسكندرية من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والإداري في مجالات التصميم والتطوير العمراني بهدف دعم وتطوير المدينة جماليا وتخطيطيا، كما تقدم الجامعة مساعداتها الفنية باعتبارها بيت الخبرة في العديد من المجالات المساعدة في مجالات التطوير الحضارى، فضلا عن اقتراح مشاريع لتطوير مدينة الإسكندرية، وما يستجد مستقبلا من مقترحات لتطوير المدينة.

 

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجد فريق الجامعة الألمانية صاحبة الفكر المتطور، على أرض الإسكندرية، التى تعد مدينة المصريين جميعا ليس السكندريين فقط، فالإسكندرية لديها طابع خاص يميزها عن باقي محافظات الجمهورية ، مؤكدا أن الجميع يأمل أن يكون هذا البروتوكول بداية لعودة الشكل الحضاري والجمالي للإسكندرية، أمام مواطني وزائري المدينة من مختلف دول العالم.

 

من جانبه، أوضح "منصور"، أن الجامعة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع هوية مصر فى 11 محافظة، من خلال فريق عمل من مختلف التخصصات بالجامعة، ومن خلال منظومة متكاملة، مؤكدا أن هذا البروتوكول بداية لتعاون بين الجانبين، والتي نبدأها بإهداء المحافظة 30 منحة تدريبية للقيادات العليا والمتوسطة الشبابية.

 

وقد جاء توقيع هذا البروتوكول نتاج عمل شهرين قامت خلالهما الدكتورة جاكلين عازر بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل للوصول إلى توقيعه، والذى يأتي تمشيا مع الدور الرائد والمجتمعي لتطوير المحافظة في مختلف الأنشطة والتسويق لها كمدينة جاذبة، واستخدام أحدث النظم التكنولوجية للتسويق السياحي للمدينة من خلال التطوير العمراني والتكنولوجي والفنون الجميلة .

 

جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعة في يوليو 2018، أثناء المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، والذي وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها.

 

توقيع البروتوكول
توقيع البروتوكول

 

لقاء الجامعة الالماتية
لقاء الجامعة الالماتية

 

محافظ الاسكندرية_1
محافظ الاسكندرية_1

 

مشروع الهوية البصرية
مشروع الهوية البصرية

 


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الجامعة الالمانية

الهوية البصرية

محافظة الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مشروع "الهوية البصرية" يحول مسار مدينة المائة باب التاريخية بالأقصر.. الرئيس أعلن تبنيه و 300 خبير ينفذونه.. واقتباس الشعار الجديد للأقصر من الرموز الفرعونية.. والمحافظ: سيدعم التسويق السياحى للمحافظة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:30 م

"الهوية البصرية" للأقصر تنشط السياحة.. المحافظ: انتهينا من تجديد المطار الدولى ومحطة السكة الحديد.. وتحويل الكورنيش لممشى عالمى يضاهى الدول الأوروبية.. ونائب المحافظ: لتوفير إنترنت مجانى بالمواقع الأثرية.. صور

الأحد، 06 أكتوبر 2019 03:00 م

الآثار تبدأ مشروع "الهوية البصرية" بتحسين خدمات الزوار بمعبد فيله (صور)

السبت، 16 مارس 2019 03:01 م

صور.. سكرتير محافظة الأقصر يبحث خطط "الهوية البصرية" استجابة لليوم السابع

الثلاثاء، 29 يناير 2019 01:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة