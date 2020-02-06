بروتوكول تعاون بين الإسكندرية والجامعة الألمانية لتنفيذ مشروع "الهوية البصرية"

الإسكندرية جاكلين منير

وقع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة، للبدء في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بمحافظة الإسكندرية، والذى تقوم على تنفيذه الجامعة الألمانية بعد التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع محافظات مصر، للمساعدة فى تطوير وتحديث مدينة الإسكندرية، وتطبيق مفردات الهوية المصرية، والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق ببرنامج التعاون المشترك لكل نشاط أو برنامج مشترك في مجالات التطوير، جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والمتخصصين من الجامعة.

وأشار بيان صادر من محافظة الإسكندرية، إلى أن البروتوكول ينص على مساعدة ودعم الجامعة الألمانية بالقاهرة، لمحافظة الإسكندرية من خلال الدعم الفني والتكنولوجي والإداري في مجالات التصميم والتطوير العمراني بهدف دعم وتطوير المدينة جماليا وتخطيطيا، كما تقدم الجامعة مساعداتها الفنية باعتبارها بيت الخبرة في العديد من المجالات المساعدة في مجالات التطوير الحضارى، فضلا عن اقتراح مشاريع لتطوير مدينة الإسكندرية، وما يستجد مستقبلا من مقترحات لتطوير المدينة.

وأعرب محافظ الإسكندرية عن سعادته بتواجد فريق الجامعة الألمانية صاحبة الفكر المتطور، على أرض الإسكندرية، التى تعد مدينة المصريين جميعا ليس السكندريين فقط، فالإسكندرية لديها طابع خاص يميزها عن باقي محافظات الجمهورية ، مؤكدا أن الجميع يأمل أن يكون هذا البروتوكول بداية لعودة الشكل الحضاري والجمالي للإسكندرية، أمام مواطني وزائري المدينة من مختلف دول العالم.

من جانبه، أوضح "منصور"، أن الجامعة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع هوية مصر فى 11 محافظة، من خلال فريق عمل من مختلف التخصصات بالجامعة، ومن خلال منظومة متكاملة، مؤكدا أن هذا البروتوكول بداية لتعاون بين الجانبين، والتي نبدأها بإهداء المحافظة 30 منحة تدريبية للقيادات العليا والمتوسطة الشبابية.

وقد جاء توقيع هذا البروتوكول نتاج عمل شهرين قامت خلالهما الدكتورة جاكلين عازر بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل للوصول إلى توقيعه، والذى يأتي تمشيا مع الدور الرائد والمجتمعي لتطوير المحافظة في مختلف الأنشطة والتسويق لها كمدينة جاذبة، واستخدام أحدث النظم التكنولوجية للتسويق السياحي للمدينة من خلال التطوير العمراني والتكنولوجي والفنون الجميلة .

جدير بالذكر أن الجامعة الألمانية تنفذ مشروع الهوية البصرية بمشاركة 3 آلاف أستاذ وطالب مصري وألماني منذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للجامعة في يوليو 2018، أثناء المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، والذي وجه باستكمال وتنفيذ الهوية البصرية في محافظة الأقصر، وتعميم المشروع على كل المحافظات المصرية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو ما دعا الجامعة إلى إنشاء مركز هوية مصر داخل حرمها.



توقيع البروتوكول



لقاء الجامعة الالماتية



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