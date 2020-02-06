بدء اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى للجامعة العربية على المستوى الوزارى

كما يتضمن الملف الاجتماعي للمجلس عددا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك منها مختلف مجالات التعاون العربي - الدولي في المجالات الاجتماعية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالتعاون العربي - الهندي والصيني، وذلك في مجالات الصحة والتربية والتعليم والثقافة وحوار الحضارات والمرأة، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالعمل الاجتماعي التنموي.

وكانت الاجتماعات التحضيرية للمجلس قد بدأت باجتماع اللجنة الاجتماعية الأحد الماضي، ثم اللجنة الاقتصادية الاثنين، وتم رفع نتائج اجتماعات اللجنتين لاجتماع كبار المسئولين التي عقدت أمس والتي رفعتها بدورها للمجلس على المستوى الوزاري.