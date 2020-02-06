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انفوجراف.. 5 خطوات يمكن من خلالها تحديث بطاقات التموين على موقع دعم مصر

الخميس، 06 فبراير 2020 06:17 م
انفوجراف.. 5 خطوات يمكن من خلالها تحديث بطاقات التموين على موقع دعم مصر تحديث بطاقات التموين
كتب مدحت وهبة

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يواصل موقع دعم مصر حاليا تلقى طلبات أصحاب البطاقات التموينية لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، حيث يقوم صاحب البطاقة بالدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص به، أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله وأن ذلك لمصلحة صاحب البطاقة.

 

"الْيَوْمَ السابع" ينشر أهم المعلومات حول كيفية دخول أصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول الخاص بهم فى نقاط محددة.

 

1-     يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر "https://www.tamwin.com.eg " 

 

2-     إدخال الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية .

 

3-     تسجيل رقم الموبايل .

 

4-     الضغط علي حفظ بعد كتابة رقم التليفون المحمول 

 

5-     إغلاق الموقع والدخول إليه مرة أخرى للتأكد من تحديث البيانات .

.

 
كيف تسجل رقمك فى موقع التموين 4620712
 

 


تحديث بطاقات التموين

بطاقات التموين

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