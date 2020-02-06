اليوم..نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية على بوابة المشيخة

كتب لؤى على

يعتمد اليوم الخميس ،الشيخ صالح عباس ،وكيل الأزهر الشريف ،نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الاول للعام الدراسى 2019-2020 ،للشهادتين الابتدائية والإعدادية، وفور اعتماد النتيجة سيتم إتاحتها على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وكان قد كشف الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الازهرية، أنه تم الانتهاء من مرحلة رصد وتجميع الدرجات، من أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسى الأول للعام 2019-2020، وأوضح خليل لـ"اليوم السابع"، أنه فور اعتماد النتيجة من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، سيتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية.

وفى سياق متصل كان قد كشف قطاع المعاهد الازهرية ،انتهاء ما يزيد عن الثلاثين ألف طالب خلال الأسبوع الماضي مراجعة وطباعة بيانات الاستمارة الإلكترونية؛ للتقدّم لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2019-2020، ومن المتوقع تضاعف أعداد الطلاب خلال الفترة القليلة المُقبلة، وذلك قبل أيام من إغلاق باب التسجيل الإلكترونى.

وأهاب قطاع المعاهد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2019-2020 بسرعة التوجه إلى رائد التحول الرقمي بالمعاهد الأزهرية المقيدين بها لاستلام كلمة السر وطباعة استمارة التقدم لدخول الامتحان علمًا بأن اخر موعد للتسجيل والطباعة هو 21-2-2020 م.

وكان قد أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استمارة التقدُّم لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2019/2020م، إلكترونيًا، داعيًا طلاب الشهادة الثانوية للقيام بالخطوات التالية:ـ

1) يحصل الطالب على (اسم المستخدم ـ كلمة السر) من خلال مسئول التحول الرقمى بالمعهد، والذي يراجع معه كيفية تسجيل البيانات وطباعة الاستمارة بشكل صحيح.

2) يقوم الطالب بالدخول على الرابط التالي: https://azhar.gov.eg/thanaweya/login.aspx

باسم المستخدم الذي حصل عليه من مسؤول التحول الرقمى؛ لمراجعة وتحديث بياناته بشكل إلكتروني، ثم يقوم بحفظ البيانات وطباعتها.

3) يتوجه الطالب بالاستمارة المطبوعة، إلى مسؤول شئون الطلاب بالمعهد؛ لمراجعة الاستمارة ومطابقتها بالاستمارة الورقية، والتوقيع عليها بصحة البيانات.

ويعد هذا المشروع، أحد نتائج مبادرة رائد التحول الرقمي التي أطلقها مركز المعلومات بالأزهر الشريف في وقت سابق، حيث يقوم رائد التحول الرقمي بتشغيل عدد من البرامج والخدمات الإلكترونية بالمعاهد والإدارات الأزهرية.

ولمشاهدة فيديو لكيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان الشهادة الثانوية 2019/2020

http://bit.ly/2u7oIYx