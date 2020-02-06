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اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب فى الوفد لمناقشة قوانين الانتخابات

الخميس، 06 فبراير 2020 02:00 ص
اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب فى الوفد لمناقشة قوانين الانتخابات المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد
كتب محمود العمرى

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تنظم اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، اليوم حلقة نقاشية لعرض رؤية حزب الوفد، لمقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.

يأتي هذا بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار الحوار المجتمعى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المنتظرة خلال العام الجارى، ويشارك فى المناقشات عدد من قيادات بيت الأمة.
 
واستضاف حزب الاتحاد وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء سياسى عقد بمقر الحزب، تحدث خلاله الدكتور حسام بدراوي رئيس الحزب، والأستاذ باسم الخواص النائب الأول لرئيس الحزب، ورضا صقر النائب الثاني لرئيس الحزب، أحمد مبارك أمين الشباب وعضو التنسيقية.
 
عرض قادة الحزب خلال اللقاء وجهات نظرهم حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة لمجلسى النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وطرح النظام الانتخابي المناسب الذي يراه الحزب، والإجراءات اللازمة في كل منهم، وقد أشاد الجميع بالقيمة التي تساهم بها التنسيقية من خلال هذه اللقاءات، فى تنمية الحياة السياسية وتعزيز مشاركة الأحزاب في الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف.

كام استضاف حزب إرادة جيل وفدًا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى لقاء سياسى عقد أمس الأول بمقر الحزب، تحدث خلاله المهندس تيسير مطر، رئيس الحزب، ورجب حميدة، النائب الأول لرئيس الحزب.

 


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