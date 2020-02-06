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اليوم.. بدء التجارب على دواء كورونا الجديد على761 مريضا

الخميس، 06 فبراير 2020 01:09 م
اليوم.. بدء التجارب على دواء كورونا الجديد على761 مريضا وانج تش نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة خلال الاعلان عن الدواء
كتبت أمل علام

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ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، أنه تم التوصل لعقار جديد من الأدوية المضادة للفيروسات، ريمديسفير" Remdesivir "، ليتم تطبيقه في التجارب السريرية اليوم الخميس على مرضى فيروس كورونا، وقال وانج تش، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة، ورئيس الأكاديمية الصينية للعلوم الطبية"  "CAM،في مؤتمر في ووهان بمقاطعة هوبى بوسط الصين، إنه تم التسجيل للحصول على الموافقة لإجراء التجارب الإكلينيكية على المرضى على عقار ريميديفير المضاد للفيروسات، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المصابين بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV)   في تناول الدواء اليوم الخميس.

وأضافت الوكالة، تمت الموافقة على تسجيل التجارب السريرية على عقار ريمسيفير المضاد للفيروسات، ومن المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المصابين بفيروس كورونا الجديد (2019-nCoV) في تناول الدواء اليوم الخميس.

يتم دعم الموافقة بشكل مشترك من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا (MOST) ، واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية.

 وأضافت الوكالة، أظهر الدواء نشاطًا جيدًا مضادًا للفيروسات، ضد فيروس كورونا السارس وفيروس كورونا في التجارب السابقة على الخلايا والحيوانات. وقد أجريت التجارب السريرية ضد عدوى الإيبولا في الخارج، في البحوث المحلية ذات الصلة، أظهرت أيضًا نشاطًا جيدًا مضادًا للفيروسات ضد فيروس كورونا الجديد 2019-nCoV على المستوى الخلوي، حسبما قال تساو، تم تسجيل ما مجموعه 761 مريضا في التجارب، والتي سوف تعتمد على طريقة الدراسة العشوائية.

سيتم إجراء التجارب التي يقودها مستشفى الصداقة الصيني الياباني ومعهد الماديت الطبي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية (CAMS) في العديد من المستشفيات في ووهان، بما في ذلك مستشفى ووهان جينينتان.

قال وانج تشن، نائب رئيس الأكاديمية الصينية للهندسة ورئيس CAMS، إن الآمال قد علقت على الدواء، لكن يتعين علينا انتظار نتائج فعاليته الفعلية في التجارب السريرية.

وأكدت، أن السلطات الصحية الصينية أعلنت أنه تم الإبلاغ عن 5،328 حالة جديدة مشتبه بها يوم الأربعاء، مشيرا الى أن يوم أمس، أصيب 640 مريضًا بالمرض الخطير، وخرج 261 شخصًا من المستشفى بعد شفائهم.

 


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