النيابة العامة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مصنع كرتون بطوخ

القليوبية نيفين طه

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة محمد توفيق مدير نيابة طوخ وبإشراف المستشار علي حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الأدلة الجنائية لفحص الحريق ومعرفة أسبابة، كما أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة من مسؤولي مدينة طوخ بفحص تراخيص المصنع سليمه من عدمه واشتراطات الأمان التي لابد أن تتوافر به مع تقدير حجم الخسائر الناتجة عن الحريق.

ومن ناحيته أكد محمد خيري، رئيس مركز ومدينة طوخ بالقليوبية، أنه تلقى بلاغا من غرفة الأزمات بمجلس المدينة، بنشوب حريق بمخزن لمصنع كرتون بمنطقة نفق الحدادين بالمدينة، صباح اليوم الخميس، وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية التي دفعت بـ 3 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق.

وأضاف "خيري"، أنه تمت السيطرة على الحريق فور، وبدأت بعدها مباشرة أعمال التبريد بالمكان منعا لنشوبه مرة أخري، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق بالواقعة والتأكد ما إذا كانت نتيجة ماس كهربائي أو بفعل فاعل.

وأوضح رئيس مدينة طوخ، أنه تم تشكيل لجنة من الشؤون الهندسية والتراخيص بمجلس المدينة، لفحص تراخيص المصنع والتأكد مما إذا كانت سليمة من عدمها، إلى جانب تقدير الخسائر نتيجة الحريق الذي نشب فجر اليوم بالمخزن.

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 7 عاطلين بحوزتهما أسلحة نارية غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، البداية كانت بتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية.

أسفرت الحملة عن ضبط كل من أحمد. م 30 سنة، عاطل ومقيم كوم أشفين، دائرة مركز قليوب، ومصطفي . م 33 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، وحسنى.م 36 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وسلاحين أبيضين " سنجة".

وتم ضبطهم في إحضارهم في القضية رقم 1483 لسنة 2020 م جنح مركز القناطر الخيريه – مشاجرة ، وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح النارى بقصد الدفاع تحرر عن ذلك المحضر رقم 48 أحوال المركز.

كما تم ضبط "ع م ع" 23 سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وطلقتين من ذات العيار وكميه من الحشيش المخدر تزن حوالى 80 جرام وكمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 45 جرام ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه ، و"أ ي م" 21 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد روسي وعدد 3 طلقات من ذات العيار وكمية من الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 160 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر لرقم 2414 لسنة 2020م جنح مركز شبين القناطر.