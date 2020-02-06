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الملك سلمان يوجه بصرف مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 05:42 م
الملك سلمان يوجه بصرف مساعدات عاجلة للصين لتجاوز آثار فيروس كورونا الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين
كتب وكالات

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم الخميس، بالرئيس شى جين بينج رئيس الصين ، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عن مشاركته والشعب الصين الصديق مشاعر الألم نتيجة تفشى فيروس كورونا، معرباً عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مشيراً إلى ثقة المملكة فى قدرة الحكومة الصينية فى التعامل مع آثار هذا الفيروس.

كما أشار إلى أنه وجه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل بتقديم مساعدات للصين بما يسهم فى تجاوز آثار فيروس كورونا.

من جهته، أكد الرئيس الصينى أن لدى بلاده الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوباء ومعالجة آثاره، معبراً عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه ودعمه القوى لمكافحة هذا الفيروس، الأمر الذى يجسد عمق العلاقات بين البلدين الصديقين.

 


الملك سلمان

مساعدات عاجلة

الصين

فيروس كورونا

أخبار السعودية

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