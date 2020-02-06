المعاينة: دفاية وراء مصرع 3 أطفال ووالدهم فى حريق شقة فيصل

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية، لحريق شقة فيصل، أن دفاية كهربائية وراء حريق شقة مساحتها 160 مترا تركتها أسرة سودانية الجنسية أثناء نومهم، وتسبب ماس كهربائى باشتعال النيران بداخلها، ونتج عنها حدوث اختناق لشخص و3 من أبنائه، بسبب الأدخنة الكثيفة، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء و تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، ونقل ال 4 جثث إلى المستشفى.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم،، وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.