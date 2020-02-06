سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 04:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المصرى للتنمية الاقتصادية يناقش مفهوم الاستثمار المؤثر الإثنين المقبل

الخميس، 06 فبراير 2020 03:00 ص
المصرى للتنمية الاقتصادية يناقش مفهوم الاستثمار المؤثر الإثنين المقبل عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الإثنين المقبل، محاضرة تحت عنوان "الاستثمار المؤثر بين الأساطير والحقائق"، يرأسها ويديرها عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز بحضور المتحدثة مورجان سايمون الخبيرة فى مجال الاقتصاد المؤثر، ويعقب على الندوة الدكتور علي عوني الأستاذ بكلية إدارة الأعمال، ومدير مركز جون جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشاركة المدنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.

ومن المقرر أن تعرض مورجان سايمون ذات الخبرة الطويلة التي امتدت 18 عامًا في مجال الاستثمار المؤثر تقييمها للعقد الماضي من حيث التأثير، ومشاركة رؤيتها لمستقبل هذا المجال وفرصه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن مفهوم الاستثمار المؤثر بالنسبة للكثيرين يعد مفهوم جديدًا تمامًا، وينطوي على عدد كبير من الأسئلة والتناقضات، ومنها على سبيل المثال هل يمكنك كسب المال وإحداث التأثير الاجتماعي في آن واحد، وكيف نعرف متى يكون التأثير إيجابيًا بحق.

ويعرف الاستثمار الفعال بأنه يهدف إلى توليد آثار اجتماعية أو بيئية مفيدة ومكاسب مالية على السواء، ويعود استخدام هذا المصطلح لعام 2007، ويهدف بالأساس إلى الحد من الآثار السلبية للأنشطة التجارية في البيئات الاجتماعية، حيث يمكن اعتبار هذا النوع من الاستثمار نوعًا من الأعمال الخيرية، ويستوجب هذا النوع من الاستثمار التزام الشركات بالمساهمة في المسئولية الاجتماعية، وتتمثل التأثيرات الإيجابية في تقديم المزايا للمجتمع المحلي، عن طريق مساعدة الأشخاص الأقل حظًا أو الاستثمار في ممارسات الطاقة المستدامة.

ويحظى هذا النوع من الاستثمار بفرص جيدة لجذب مستثمرين مؤثرين، بالإضافة إلى الأجيال الشابة الراغبين في المساهمة في المجتمع، وهو ما يرجح فرص انتشار هذا النوع من الاستثمار في الفترة المقبلة.

 

 


المركز المصرى للدراسات

الاستثمار المؤثر

عبلة عبد اللطيف

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

20 نصيحة تجنبك أخطار الكهرباء واشتعال الحرائق

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تحذيرات من تقلبات جوية وسرعة فى الرياح بالإسكندرية غدًا

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تقسيم رسوم النظافة لشرائح وفقًا للمناطق لتحقيق عدالة التوزيع.. اعرف التفاصيل

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

تتبع السيارات المسروقة وتحديد أماكن الزحام.. أبرز فوائد الملصق الإلكترونى

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

دار الإفتاء: يجوز إلغاء العمرة والحج حال التهديد بالإصابة بفيروس كورونا

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

ميناء دمياط يخضع طاقم سفينة صينية للحجر الصحى وسط إجراءات أمنية مشددة

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

15 مدينة سياحية فى مصر تمنع استخدام البلاستيك.. أبرزها مرسى علم وطابا

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

استيفاء الشروط الصحية والبدنية شرط لالتحاق الطلاب بمعهد معاونى الأمن

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

موقع دعم مصر يواصل تلقى طلبات أصحاب بطاقات التموين لتسجيل رقم المحمول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة