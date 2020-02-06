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المدارس الثانوية تواصل تسليم طلاب الصف الأول أجهزة التابلت

الخميس، 06 فبراير 2020 04:00 ص
المدارس الثانوية تواصل تسليم طلاب الصف الأول أجهزة التابلت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المدارس الثانوى تواصل تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام أجهزة التابلت، مضيفة أن اى أجهزة تصل إلى المدارس يتم على الفور تسليمها للطلاب بعد تنشيطها ودخولها على بنك المعرفة ومنصة التعلم، مؤكدة أنه من المقرر أن تنتهى جميع المدارس من تسليم الطلاب التابلت فى الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسى الثانى والمقرر له 8 فبراير الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات المطلوبة لتسليم جهاز التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس لعام 2019 /2020، منها صورة من شهادة الميلاد للطالب، وصورة من بطاقة الأب أو ولي الأمر في حالة الوفاة أو أى أسباب أخرى، وصورة من إيصال دفع المصروفات المدرسية، وحافظة بلاستيك مدون عليها اسم الطالب وفصله الدراسى.

وأكدت المصادر أن إجراءات توزيع التابلت لم تختلف عن العام الماضى بحيث يسدد الطالب مبلغ قدره 100 جنيه نظير التأمين على التابلت فى حالة تلفه أو تعطله، على أن يوقع ولى الأمر أو الوصى على الطالب على إقرار إستلام الجهاز اللوحى داخل المدرسة التابع لها الطالب، مشددة على أن كل هذه التعليمات تم إعلانها قبل بدء رحلة توزيع الأجهزة على الطلاب، مشددة على  أن مكاتب البريد فتحت أوابها أمام الطلاب خلال الأيام الماضية لتحصيل مبلغ الـ" 100 جنيه كبوليصة تأمين على الجهاز.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ" اليوم السابع"، إن مخازن الوزارة استقبلت أكثر من 650 ألف جهاز تابلت وتم توزيعها على المديريات التعليمية فورا وصولها، مشددة على أنه يتبقى كميات بسيطة سيتم سحبها من قبل المديريات فى غضون يومين أو بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وأوضحت المصادر، أن فريق التطوير التكنولوجى فى المدارس والإدارات التعليمية والمديريات لا يسلم الطلاب الأجهزة إلا بعد التأكد من دخولها على المنظومة الجديدة وتشمل موقع وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصرى، ومنصة التعلم، مؤكدة أن تنشيط التابلت ودخوله أيضا على شبكة المدرسة والإنترنت مسئولية المدرسة وليس الطالب.


التربية والتعليم

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