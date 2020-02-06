المتهم بقتل بائعة ألبان: "ضربتها بحجر على رأسها وسرقت حلقها و450 جنيه"

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف المتهم بقتل سيدة أمام رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، أنه نظراً لمروره بضائقة مالية وعلمه بحيازة المجنى عليها "صاحبة منتجات ألبان" مبالغ مالية، لكونها تقوم بالاتجار فى المواد الغذائية، بالقرب من محل الواقعة، اختمر فى ذهنه فكرة سرقتها، وقام بتتبع المجنى عليها عقب الانتهاء من عملها.

وأَضاف المتهم فى اعترافاته أمام المباحث، أنه اثناء محاولته سرقتها استغاثت المجنى عليها بالأهالى إلا أنه تعدى عليها بالضرب باستخدام الحجر المعثور عليه محدثاً إصابتها التى أودت بحياتها، واستولى منها على مبلغ مالى 450 جنيها وكذلك فردة حلق ذهب وفر هارباً، وتم بإرشاده ضبط الحلق المستولى عليه وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية، وتم القبض عليه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة حلوان، يفيد بالعثور على سيدة متوفاة بشارع أحمد عامر من شارع ترعة الرشاح بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين العثور على الجثة مُسجاة على وجهها، وبها إصابات عبارة عن (جرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن، وكذا جرح تهتكى بفروة الرأس وكدمة بالعين اليمنى ) وعثر بجوارها على حجر أبيض اللون ملطخ بالدماء، جوال خالى أزرق اللون، إناء يحوى كمية من المثلى المستخدمة فى الطهى وبعض العبوات الدوائية، تم التحفظ عليهم.

وبسؤال "نجل شقيق المجنى عليها " المقيم معها بذات العنوان بحلوان نفى علمه بملابسات الواقعة، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكابها، وبوضع خطة البحث موضع التنفيذ أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "إ.م.ع" 20 سنة عاطل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 1224 لسنة 2016م جنح أحداث التبين والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7189 لسنة 2019م الأزبكية " تسول " والمقضى فيها بالحبس شهر بجلسة 6/7/2019م، بإعداد الأكمنة تم القبض على المتهم فى الواقعة بعد اعترافه بارتكابها.