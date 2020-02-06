المتاحف الصينية تفعل المعارض الالكترونية على الانترنت

وكالات

قدمت العديد من المتاحف فى بلدية تشونجتشينج جنوب غربى الصين معارض رقمية وسط معركة البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت لجنة البلدية للثقافة والتجارة أن متحف تشونجتشينج الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانجتسي ومتحف تشونجتشينج للتاريخ الطبيعي من بين المعارض التي ستفعل المعارض الالكترونية على الإنترنت.

ويمكن للزائرين عبر الإنترنت العثور على أدلة صوتية لأكثر من 30 معرضا وفيديوهات حول 10 معارض من خلال حساب ويتشايت الرسمي في متحف تشونجتشينج الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانجتسي، ويمكنهم أيضًا القيام بجولات افتراضية لقاعة معرض عبر الإنترنت.

وقال مسؤول باللجنة إن خدمات المعارض عبر الإنترنت ستساعد في ترفيه حياة الناس بالمنزل.

وتم تعليق ما مجموعه 104 متاحف في المدينة بعد أن أودى تفشي فيروس كورونا الجديد بحياة مئات الأشخاص في جميع أنحاء البلاد. ويُنصح الناس بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار الفيروس.

كانت وزارة النقل الصينية، اليوم الخميس، ذكرتإن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.