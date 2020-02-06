سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 03:05 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بختام تعاملات الأسبوع..

المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز 14100 نقطة.. وتربح 5.3 مليار جنيه

الخميس، 06 فبراير 2020 02:59 م
المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية يتجاوز 14100 نقطة.. وتربح 5.3 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، لليوم الثانى على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 712.624 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 172.2 مليون ورقة مالية بقيمة 818.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.8 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.87% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 27.61%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.48% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.51%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 26.1 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 29.8 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 9.6 مليون جنيه، 68.7 مليون جنيه، على التوالي.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14105 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16249 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 5244 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 1400 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.37% ليغلق عند مستوى 533 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 45 شركة.
 

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة