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الكويت: هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبه رشاوى بصفقات إيرباص

الخميس، 06 فبراير 2020 08:48 م
الكويت: هيئة مكافحة الفساد تطلب بيانات عن شبه رشاوى بصفقات إيرباص عناصر من الشرطة الكويتية
(رويترز)

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أعلنت اليوم الخميس فتح الباب لاستقبال أى معلومات عن شبه رشاوى فى صفقات طائرات إيرباص تكون ذات صلة بأطراف كويتية.

وقال محمد بوزبر المتحدث باسم الهيئة، إن نزاهة بدأت التواصل مع وسائل الإعلام والصحف المحلية التى تناولت الفضيحة لجمع الأدلة الممكنة، حسبما أوردته الوكالة الرسمية.

كان ممثلو إدعاء قالوا فى 31 يناير، إن إيرباص رشت مسؤولين عموميين وأخفت المدفوعات فى إطار ممارسات فساد عالمية، مع موافقة صانع الطائرات الأوروبى على تسوية قياسية بأربعة مليارات دولار مع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وقال ممثلو الإدعاء الفرنسيون إن التحقيقات التى أجروها شملت صفقات فى عدد من الدول، من بينها الكويت، وقال المتحدث باسم نزاهة إن الهيئة قد تستدعى أشخاصا لتقديم إفادات، مؤكدا أن الكويت ستتعاون أيضا مع الإدعاء البريطانى فى جمع الأدلة والمعلومات.

 


الكويت

أحبار الكويت

هيئة مكافحة الفساد

صفقات إيرباص

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