سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الخميس، 06 فبراير 2020 09:00 ص
الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستوقع العقود الخاصة ببدء إنشاء خط الربط الكهربائى بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات يونيو المقبل، مؤكدًا أنه سيتم البدء فى أعمال التنفيذ عقب توقيع العقود مباشرة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجانب السعودى سيقوم بتحديد المسار الجديد لخط الربط بين البلدين نتيجة دخول مشروع نيوم بالمسار القديم لخط الربط.

ويهدف مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعوديه لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.

ويبلغ معدل العائد من الاستثمار أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة فى احتياطى توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة فى احتياطى التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين فى فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجارى للكهرباء خاصة فى الشتاء الذى سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة فى منظومتها إلى مصر.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة حمزة، أكد أن وفدًا من الشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة المهندسة صباح مشالى توجه إلى المملكة العربية السعودية منذ عدة أسابيع، لعقد اجتماعات مكثفة بين الجانبين لإنهاء الإجراءات الخاصة بمشروع الربط بين البلدين بقدرة 3 الأف ميجا وات، موكداً أن هناك خطوات جادة وسريعة خلال الفترة القليلة القادمة بشأن مشروع الربط بين مصر والسعودية.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الربط الكهربائي مع السعوديه

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

اخبار

اليوم السابع بلس

الربط الكهربائى

مصر والسعودية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الكهرباء يعلن قواعد العدادات الكودية للمخالفين الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:03 م

"سعيد" يناشد وزارة الكهرباء تقسيط ثمن عداد جديد لمنزله بالإسكندرية

الأحد، 02 فبراير 2020 08:00 م

وزير الكهرباء يعرض على "الوزراء" قواعد تركيب العدادات الكودية نهاية الأسبوع

الثلاثاء، 28 يناير 2020 01:00 ص

وزارة الكهرباء تحصل مليار جنيه إلكترونيا كمستحقات فواتير فى ديسمبر الماضى

الإثنين، 27 يناير 2020 06:00 ص

وزير الكهرباء: مفيش زيادة بالعدادات الكودية وسننتقل للعاصمة الإدارية فى يونيو

الإثنين، 27 يناير 2020 01:11 ص

وزير الكهرباء: لدينا خطة لتغطية زيادة الاستهلاك وأضفنا قدرات 28 ألف ميجا وات

الإثنين، 27 يناير 2020 12:56 ص

وزير الكهرباء يوضح أسباب أزمة الكهرباء فى 2012

الإثنين، 27 يناير 2020 12:52 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

"اعرف حقك".. كيف تحصل على قرار "تمكين حيازة" بقوة القانون × 10 خطوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

الرى: إزالة 51 ألفًا و127 مخالفة على نهر النيل خلال 5 سنوات

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

تعرف على آلية تأسيس شركة للبيع بنظام التقسيط فى القانون الجديد

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

قصر البارون يعود للحياة بعد وضع اللمسات النهائية.. اعرف أسعار التذاكر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة