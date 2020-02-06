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القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بأسوان

الخميس، 06 فبراير 2020 08:40 ص
القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بأسوان ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد ممدوح ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، أن الإدارة تواصل صرف المنح المستحقة للعمالة غير المنتظمة من المسجلين المستفيدين، وآخرها منحة المولد النبوى لنحو 6355 عاملاً بإجمالى ثلاثة ملايين و177 ألف و500 جنيه، وذلك بعد أن تم رفع قيمة المنحة لأول مرة من 200 إلى 500 جنيه.

وأضاف مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة ارتفعت لأول مرة إلى 500 جنيه بناء على القرار الوزارى 162 لسنة 2019، لذلك تشهد هذه المنح إقبالا كبيرا من المستفيدين ويتم الحصول عليها عن طريق حوالة بريدية والكارنيه والبطاقة الشخصية لكل عامل.

وتابع "ميلاد"، بأن العامل المسجل بالإدارة يحصل على 4 منح سنويا فى عيد العمال وعيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوى التى يتم صرفها الآن، ويتم تسجيل العمالة غير المنظمة من خلال المقاول حيث يتم تخصيص نسبة محددة فى كل عملية ليتم صرفها على العمالة  غير المنتظمة، موضحا أن الإدارة تقدم أنواعا كثيرة من الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة ففى حالات الزواج يحصل العامل على 3 آلاف جنيه، وفى حالة المولود الأول والثانى يحصل على 2000 جنيه، وفى حالة الوفاة تحصل أسرة العامل المتوفى على 10 آلاف جنيه، وفى حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى يحصل على 2000 جنيه.

وأشار إلى أن الإدارة تقدم رعاية صحية إلى العمال، من خلال التعاقد مع التأمين الصحى لإجراء الكشف والعمليات وصرف الأدوية بحد أقصى ألف جنيه، وفى حالة إجراء العمليات الخارجية يتم استخراج مستشفى حكومى بذلك ويصرف مبلغ قدره 5 آلاف جنيه كحد أقصى للعمليات الكبرى وألفى جنيه للعمليات الصغرى، وفى حالة حدوث عاهات مستديمة يجوز استحداث رعاية غير المذكورة فى القرار الوزارى ويتم تشكيل لجنة من كلا من التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والقوى العاملة والإسكان وتجتمع كل شهر لمناقشة الطلبات المقدمة لهذه اللجنة والموافقة عليها بعد رفع مذكرة لوزارة القوى العاملة.

وفى السياق ذاته، أوضح مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، بأنه تم استخراج 2519 شهادة أمان على نفقة الإدارة، حيث تتيح هذه الشهادة صرف 10 آلاف جنيه فى حالة الوفاة و50 ألف جنيه فى حالة حوادث المرور.

 


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