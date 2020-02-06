القوى العاملة: تعيين 2419 شابا بالقطاع الخاص فى القليوبية

كتب محمود راغب

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2419 شابا، منهم 47 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 6659 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن 729 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، بالإضافة إلى 10 من متحدى الإعاقة تم ترشيحهم لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا بذلك من محمد طه، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2088 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2164 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة ، وتوثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و35 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، خلال ديسمبر الماضى.

وقال مدير المديرية إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 147 تصريح بالعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 59 مؤهلات عليا، و47 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و34 بدون مؤهل.

وأشار إلى أنه فى مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالى المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و547 عاملا ، وقد بلغ إجمالى ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 34 ألف جنيه على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من "زواج وولادة وعمليات جراحية.

وقال إنه تم التفتيش على 850 منشأة فى مجال تفتيش العمل دوريا، و43 حملة نهاية علي 61 منشأة ، و3 حملات ليلية علي أربع منشآت ، وتحرير 359 محضرا، وإجراء التفتيش على 358 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتحرير محضراً واحدا ضد منشأة مخالفة، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 123 شكوى تم تسوية 5 شكاوى وديا وإحالة 52 للقضاء، وحفظ 8 شكوى، ومازالت هناك 58 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع قائلا: فى مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 44 منشأة وجاءت 19 منشأة مستوفاة، وإنذار 25 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل فى هذا المجال، وتحرير 9 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 102 طفل، وعقد 12 ندوة لتوعية العاملات فى مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية.