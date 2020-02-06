القبض على عامل وصاحب مغسلة أثناء سرقتهما سيارة بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد – إيهاب المهندس

القى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عامل وصاحب مغسلة أثناء سرقتهم سيارة بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفأدة أثناء مرور قوة من وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بشارع جمال الدين قاسم بالحي الثامن دائرة القسم ،تمكن من ضبط كلاً من"أ.ع" ، 36 سنة، عامل بشركة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما 29079 لسنة 2018م مدينة نصر أول " سرقة وسائل نقل " ، و"ش.م" ، 40 سنة، صاحب مغسلة سيارات والمطلوب التنفيذ عله في القضية رقم 9516 لسنة 2016م الأزبكية " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 14 يوم.

وعقب قيامهما بسرقة السيارة رقم ر ف أ 197 ماركة نصر 127 موديل 1983م بيضاء اللون اثناء توقفها بمحل الواقعة،وبحوزتهما مفك حديدي ، كمية من المفاتيح المصطنعة، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة السيارة بإسلوب " المفتاح المصطنع " ، وأمكن التوصل لمالك السيارة وتبين إنه "أ.إ" ، 55 سنة، عاطل ومقيم بمحل الواقعة ، وباستدعائه تعرف علي السيارة واتهمهما بالسرقة ،وتم تحرير المحضر اللازم ، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وعلى جانب آخر، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط عناصر تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطهم الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة وحدة مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، قيام (عاطل وشقيقه لهما معلومات جنائية مسجلة ، مقيمان بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش ، كمية من المفاتيح المصطنعة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما السلاح لحماية نشاطهما الإجرامى وإرتكابهما 5 حوادث بدائرة القسم بذات الأسلوب بإستخدام المفاتيح المضبوطة، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها بمنطقة سكنهما ومنطقة البدرشين بالجيزة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.