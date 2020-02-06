القبض على المتهمين بقتل 3 أشخاص وإصابة آخر فى قرية الشنابلة أسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال مداهمات وحملات أمنية على إحدى عائلات قرية المعابدة بمركز أبنوب، من القاء القبض على شخصين متهمين فى واقعة مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بقرية الشنابلة التابعة لمركز أبنوب وجار مطاردة آخر اشترك معهم فى الواقعة.

وترجع الواقعة إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر غدرا بقرية الشنابله التابعة لمركز أبنوب أثناء تواجدهم أمام أحد المحلات التجارية بالقرية الرأي العام وخاصة أن الذين راحوا ضحية الحادث من عائلات مختلفة، ومن بينهم مسلمين، ومسيحين الأمر الذى أدى إلى قيام مديرية الأمن برئاسة اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، وضباط مباحث مركز شرطة أبنوب برئاسة المقدم عبد المجيد مختار.

وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى العائلات التى تقطن بقرية المعابدة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب، وتربطها خصومة ثأرية بإحدى عائلات قرية الشنابلة، ووردت اليهم معلومات، ووشاية بوجود أحد أفراد العائلة المتخاصمين معها أمام أحد المحلات بالقرية فرتبوا أمرهم وقاموا بأخذ سيارة وأسلحة وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية على الأشخاص المتواجدين، مما أدى إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر عن طريق الخطأ.

وتقوم حاليا قوات الأمن بمديرية أمن أسيوط بمداهمة منازل العائلة بحثا عن مطلوبين في الواقعة بعد ثبوت التحريات على عدد من الأفراد منهم

كان اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط تلقى إخطاراً من اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود إخطاراً من المقدم عبد المجيد مختار رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب بورود بلاغ من أهالي قرية الشنابلة التابعة لدائرة مركز شرطة أبنوب بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة علي 4 أفراد من عائلات مختلفة، ووجود وفيات، ومصابين، وبالانتقال، والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين وجود قتلي، ومصابين، وتبين مصرع كل من " عصام . ح " ، و" عيسى . ه " ، و " على . ا " " وإصابة " حسنى . ر " وجميعهم من عائلات مختلفة كانوا يجلسون أمام أحد المحلات بالقرية ، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن سيارة مجهولة يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة علي 4 من الأفراد موجودين أمام أحد المحلات بالقرية ، وأنهم من عائلات مختلفة ،وتم نقل الجثث الي مشرحة مستشفي أبنوب المركزي والمصاب الي مستشفي اسيوط الجامعي وتحرر المحضر اللازم وجار العرض عاي النيابة العامة.