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القابضة المعدنية: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للسيارات

الخميس، 06 فبراير 2020 10:49 م
القابضة المعدنية: إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر للسيارات الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية
كتب عبد الحليم سالم

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أصدر الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات وقد تضمن القرار فصل منصبى رئيس الشركة عن العضو المنتدب إعمالاً لقواعد الحوكمة.
 
ويتضمن القرار تعيين المهندس وفاء فايز توفيلس رئيساً غير متفرغ لمجلس إدارة الشركة ويحظى المهندس وفاء بخبرة واسعة في مجال صناعة السيارات فقد عمل مستشاراً  لرئيس مجلس إدارة شركة "غبور أوتو جروب" وكذلك شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة " بولو لصناعة الأتوبيسات" بالإضافة إلى خبرته في الأسواق الخارجية، كماعمل مديراً للمشروعات الخاصة بشركةMCV "مرسيدس" في العديد من الدول وعلى رأسها ِ( بريطانيا- رومانيا- جنوب افريقيا).
 
وفي ذات السياق تم تعيين المهندس هاني الخولي عضواً منتدباً متفرغاً لإدارة شركة النصر لصناعة السيارات، العضو الجديد له خبرة كبيرة في مجال  السيارات فقد كان يشغل منصب المدير التنفيذي لتطوير الأعمال بقطاع السيارات بالشركة العالمية للمشروعات، بالإضافة لشغله منصب كبير مديري مصانع شركة نيسان إيجيبت.
 
يأتي هذا التغيير في اطار خطة شاملة لاعادة إحياء شركتى النصر لصناعة السيارات والشركة الهندسية تشتمل على انتاج سيارة كهربائية وأخرى تعمل بالوقود التقليدي.
 
وأشار الدكتور مدحت نافع إلى أن فلسفة التغيير تقوم على دعم مجالس الإدارات بالكفاءات التى تحمل إضافة للشركات التابعة وتعزز من قدرتها على النمو والتطوير في ظل أسواق شديدة التنافسية وتحديات تواجه مختلف الأنشطة الصناعية.

النصر للسيارات

القابضة المعدنية

مدحت نافع

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