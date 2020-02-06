الصين تعلن خفض معدلات الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأمريكية إلى النصف

بكين(أ ش أ)

أعلنت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصينى (مجلس الوزراء)، اليوم الخميس، تخفيض معدلات الرسوم الإضافية على بعض المنتجات الأمريكية ابتداء من 14 فبراير الجارى، فى إطار تعزيز التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وذكرت اللجنة - في بيان اليوم الخميس - أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 1:01 من بعد ظهر يوم 14 فبراير، حيث سيتم تخفيض معدلات الرسوم المقررة بنسبة 10% و5% على قائمة المنتجات الأمريكية الخاضعة لرسوم جمركية إضافية في 1 سبتمبر 2019 إلى النصف.

وأوضحت أن هذه الرسوم كانت ضمن تدبير مضادة استهدفت قائمتين من منتجات أمريكية تبلغ قيمتها نحو 75 مليار دولار، غير أن الصين علقت التعريفات الإضافية المقررة على المنتجات في القائمة الثانية في 15 ديسمبر 2019.

ويأتى قرار الصين بخفض معدلات الرسوم الإضافية إلى النصف بعد أن أعلن الجانب الأمريكي في 16 يناير الماضي خفض الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 15% على المنتجات الصينية التي تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار اعتبارا من 14 فبراير الجاري.