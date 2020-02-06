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الصين تعلق استيراد شحنات النحاس التشيلية بسبب كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 05:08 م
الصين تعلق استيراد شحنات النحاس التشيلية بسبب كورونا كورونا
كتبت فاطمة شوقى

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بدأ فيروس كورونا، فى ضرب الاقتصاد التشيلى، حيث طالبت الصين من البلد الأمريكى لاتينى تعليق وارادات النحاس بسبب وجود صعوبات فى توصيل المعدن من إغلاق المواصلات والموانئ، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت قناة "تى 13" التشيلية إلى أن هناك العديد من الطلبات تأخرت بسبب إغلاق الموانئ ، مما جعل الصين تطالب تشيلى بوقف أرسال المعدن لحين انتهاء الفيروس وعودة الحياة إلى طبيعتها، وبذلك فقد انضم النحاس إلى شحنات النفط والمحاصيل ، كجزء من الاضطرابات الناجمة عن تفشى فيروس كورونا.

وقال فيكتور جاراى ، منسق السوق فى لجنة النحاس التشيلية (Cochilco): "شركات الطيران أصبحت أيضا لا ترغب فى السفر إلى الصين ، كما أن شركات الشحن لا ترغب فى ذلك".

وأضاف جاراى أن "هناك مخاوف كبيرة فى أن يؤثر تفشى الفيروس على النمط الصناعى وانخفاض الأسعار فى وقت قريب، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد فى جميع أنحاء العالم، وليس فى تشيلى فقط".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد إنتاج النحاس فى تشيلى العام الجارى 2020 قليلا ، وأن الحالة الطارئة التى تعيشها الصين ستكون فترة قصيرة ، ولذلك فسنقوم باعتماد استيراتيجية مبيعات جديدة بما فى ذلك إعادة توجيه الصادرات".

وأشارت القناة التشيلية إلى أن شراء الأطعمة التى يدخل بها عناصر من الصين انخفض بنسبة 50% و60% .

قامت سلطات الصحة التشيلية بتشغيل أجهزة الأنذار بعد وصول 10 آلاف سائح من الصين، مما تسبب فى إثارة القلق والرعب فى البلاد، وقال وزير الصحة التشيلى خايمى ماناليش إن "احتمال وصول فيروس كورونا إلى تشيلى ليس منخفضا".

وأشار وزير الصحة التشيلى إلى أن نقص اللقاح والعلاج اللازم لفيروس كورونا، يجعل المخاوف تزداد، خاصة بعد أن أثبتت منظمة الصحة العالمية والخبراء الدوليون أن الحالات الأكثر خطورة يتم معرفتها وأن 95% من الحالات لم يتم تشخصها.

وأكدت وزارة الخارجية التشيلية أن هناك 9 طلاب جامعيين تشيليين يدرسون فى ووهان منهم أربعة غادروا المدينة عندما انتشر الفيروس القاتل، وقال وزير الخارجية تيودورو ريبيرا "ما نقوم به هو تعزيز قدرة وزارة الخارجية على الاستجابة لتقديم مساعدة أفضل لهؤلاء الطلاب".

 

 

تشيلى

فيروس كورونا

اقتصاد

كورونا

الصين

امريكا اللاتينية

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