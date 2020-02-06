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الصين تعتمد أول عقار لعلاج كورونا الجديد.. واليوم بدء التجارب على المرضى

الخميس، 06 فبراير 2020 08:36 ص
الصين تعتمد أول عقار لعلاج كورونا الجديد.. واليوم بدء التجارب على المرضى بدء تقديم دواء جديد لمرضى كورونا
أ ش أ

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وافقت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين- في مؤتمر صحفي اليوم- إن عقار (ريمدسيفير) هو دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا MERS coronavirus.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

يأتى هذا فى وقت أعلنت فيه لجنة الصحة في إقليم هوبي بوسط الصين، إن الإقليم سجل 70 حالة وفاة جديدة و2987 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، وبهذا يصل العدد الإجمالي للوفيات بالإقليم إلى 549 حالة بحلول نهاية الخامس من نوفمبر، والعدد الإجمالي للإصابات 19665 حالة إصابة.
 
وإقليم هوبي هو مركز تفشي فيروس كورونا الجديد، وهو معزول فعليا منذ ما يقرب من أسبوعين مع إغلاق محطات القطارات والمطارات به وإغلاق طرقه. وتم رصد الفيروس أول مرة في ووهان عاصمة الإقليم ويعتقد أن مصدره سوق للمأكولات البحرية بالمدينة.

فيما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية الإصابة رقم 12، حيث قالت إدارة الخدمات الصحية في ولاية ويسكونسن الأمريكية ، إن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أكدت حدوث الإصابة 12 بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.وقالت الإدارة الصحية الامريكية، إنه تم رصد الحالة في ولاية ويسكونسن - شمال وسط البلاد - وإن المريض سافر عدة مرات إلى بكين قبل مرضه وتعامل خلال وجوده بالصين مع أشخاص تبينت إصابتهم.

 


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