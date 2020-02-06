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الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى للبرلمان بسبب تفشى كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 09:24 ص
الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى للبرلمان بسبب تفشى كورونا البرلمان الصينى - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت خمسة مصادر مطلعة، إن الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوى لأكبر هيئة تشريعية فى البلاد فى الوقت الذى تكافح فيه تفشيا لفيروس كورونا الذى تسبب فى فرض قيود واسعة على السفر وغيره من الأنشطة بهدف السيطرة على انتشاره. وعادة ما يجتمع المؤتمر الشعبى الوطنى الذى يشارك فيه حوالى 3000 مندوب فى جلسة مدتها عشرة أيام بداية من الخامس من مارس فى بكين بهدف إقرار التشريعات والكشف عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية للعام.

وقال مسئول كبير فى الحكومة لرويترز، طالبا عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الأمر "لا يزال التركيز منصبا على اتخاذ إجراءات من أجل عقد الاجتماع فى موعده، لكننا نبحث العديد من الخيارات نظرا لأن وضع (الفيروس) لن يتم احتواؤه على الأرجح بحلول مارس". وأضاف "التأجيل أحد تلك الخيارات".

ولم يرد المكتب الإعلامى التابع لمجلس الدولة فى الصين أو المركز الإعلامى للمؤتمر على طلبات للتعقيب أرسلت بالفاكس.

 


الصين

كورونا

فيروس كورونا

برلمان الصين

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