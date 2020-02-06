الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

تواصل الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان متابعتها لمعسكر الحجر الصحى للعائدين من ووهان الصينية بمطروح، ولجميع النزلاء والطاقم الطبى من خلال الفيديو كونفرانس فى ظل الانعقاد الدائم لغرفة عمليات الأزمات بالوزارة، التى تضم ممثلين عن كل القطاعات.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الدكتور أحمد السبكى، مساعد الوزيرة لشؤن الرقابة والمتابعة، مكلف بمتابعة المعسكر، والتأكد الكامل من آليات العمل بداخلة لتأمين جميع النزلاء والاستمرار فى ملاحظتهم للاطمئنان على صحتهم، مضيفة أنه يتم اتباع أعلى معايير لمكافحة العدوى داخل المعسكر.

وأضافت الوزارة، إن الدكتورة هالة زايد تتلقى تقارير على مدار الساعة حول الوضع الصحى فى المعسكر، لضمان ملاحظة النزلاء واتخاذ كافة الإجراءات حال حدوث أى مشاكل صحية.

يشار إلى أنه تم رفع درجات الاستعداد القصوى فى جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول لفيروس "كورونا" المستجد، و أن الوضع فى مصر مطمئن وآمن ولم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بالفيروس.