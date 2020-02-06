الشبكة القومية للزلازل تكشف تفاصيل الهزة الأرضية بشمال شرق العريش.. فيديو

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، صباح اليوم الخميس، الموافق 6/02/2020 هزة أرضية على بعد 204 كم شمال شرق مدينة العريش (داخل البحر المتوسط). وفى فيديو من داخل الشبكة القومية للزلازل، يكشف "اليوم السابع" تفاصيل الهزة الأرضية اليوم بمدينة العريش بالخرائط، حيث كانت فى الساعة 6:53 صباحا بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر على خط العرض 32.7597° شمالا، وخط الطول 34.7793° شرقا، وعمق: 13 كم، ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم، ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة، ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.