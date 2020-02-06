السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى أبو النمرس دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنيل شيحة فى منطقة أبو النمرس دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.