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السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى أبو النمرس دون إصابات

الخميس، 06 فبراير 2020 10:23 ص
السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى أبو النمرس دون إصابات سيارات الإطفاء-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنيل شيحة فى منطقة أبو النمرس دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وكان 4 أشخاص بينهم 3 أطفال، لقوا مصرعهم إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل الـ 4 جثث إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

كما شب حريق صباح اليوم بشقة بمنطقة الهرم في الجيزة، مما أسفر عن احتراق محتويات الشقة، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة بمنطقة فيصل التابعة لقسم الهرم، فانتقل رجال حماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم محتويات الشقة، وسقوط ضحايا من المقيمين بها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 
 

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