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السيسي يوافق على مذكرتى تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد والتعليم الأساسى

الخميس، 06 فبراير 2020 10:42 ص
السيسي يوافق على مذكرتى تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد والتعليم الأساسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 54 لسنة 2019 بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن إطار الدعم الموحد 2017/2020، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 29-10-2017، والخطابات المتبادلة المكملة لها فى بروكسل بتاريخي 27-10-2018، و 30-10-2018.

 

وتستهدف مذكرة التفاهم هذه تحقيق أهداف مصر فى التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز عملية الحوكمة والديمقراطية الحديثة. ​

 

كما أصدر الرئيس القرار رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019.

 

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية، إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي، وسيكون مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، وتشمل الأهداف تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتضم تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتشمل أيضا تقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحى.

 

وفقًا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 بند 3-1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، وتحل محلها عبارة 92 مليونًا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، كما يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.

 

نشر القراران في الجريدة الرسمية.


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التنمية

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